Quentin Tarantino saab isaks! 

56aastane režissöör abiellus Iisraeli lauljatari ja modelli Daniella Pickiga (35) üheksa kuud tagasi. Seni oli Quentin poissmehepõlve pidanud. "Filmi tehes ei tee ma midagi muud," seletas ta 2009. aasta intervjuus. "Siis mõtlen ainult filmile. Mul pole naist. Mul pole last. Miski ei saa mind segada."

Nüüd avaldas USA ajakiri People teate: "Daniella ja Quentin Tarantino teatavad suure rõõmuga, et nad ootavad last."

Tarantino on lubanud, et tänavusuvine kassatükk "Ükskord Hollywoodis" jääb tema eelviimaseks flmiks. "Mulle meeldib mõte, et teen kümme mängufilmi ja siis, põmm, ongi kõik. Valmis!"