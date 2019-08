Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas lõbunaistelt tulumaksu ihati 

Statistikaameti andmeil oli lõbumajanduse arvestuslik käive 1992. aastal 13 miljonit krooni. Imelik oli see, et mida vanem oli klient, seda rohkem olevat temalt tunnitasu nõutud, kirjutasid ajalehed, kes noil aastail agaralt sellekohaseid uudiseid ja tasuülevaateid jagasid.

Seaduseelnõu esitasid riigikogu liberaalid. See nägi ette, et üksi tegutsevad prostituudid ja bordellid hangiksid omavalitsuselt tegevuslitsentsi. Seaduseelnõus oli kirjas isegi see, et prostituutide kundedele tagatakse anonüümsus ja mõnel juhul oleks neil õigus teenindajalt kahjutasu nõuda.