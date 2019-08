Eiki Nestor: praegu mingit ketti kokku ei saaks 

„Siiamaani vähemalt on olnud üksmeel selles, milles meie vabadus seisneb, ja mis selle alustalad on. Need on meie sõbrad. Kaotasime oma esimese iseseisvuse, kui kõik maailma riigid püüdsid ise oma asju lahendada, ja tulemuseks oli katastroof,“ mõtestab Nestor lahti poliitika hetkeseisundit. „See sõpruskond, kuhu me nüüd kuulume, on õigusriigi, demokraatia ja vabade inimeste garantii. Nende kuude jooksul, kui ma olen asja Hiiumaalt vaadanud, on tekkinud paljudel küsimus, et kas Eesti on ikka veel seesama riik, mis ta oli enne. Mul on sellest väga kahju. Mõned natukene pahatahtlikud või lihtsalt – vabandage eetikeelse väljendi eest – lollakad püüavad seda näidata mingi kohaliku poliitilise kätši viimisega maailmaareenile. Tegelikult, kullakesed, me oleme Euroopa Liidus ja NATOs. Kõiki meie liitlasi huvitab, mis siin toimub. Kui solvatakse inimesi ja ametnikke, sünnivadki spontaanselt laulud, nagu Naised Köögis kirjutas.“