Sissi Nylia Benita julgustussõnad kiusatavatele: iga aasta on uus aasta 

Sissi julgustas ka neid, kes võitlevad koolikiusamisega. „Iga aasta on uus aasta. On võimalik, et kõik on teistsugune kui eelmisel aastal. On võimalik, et sina oled teistsugune, su kiusajad on teistmoodi. Ära kaota lootust ja ära kaota oma naeratust,“ ütles Sissi. Laulja sõnul oleks ka väga vahva idee praegu Balti keti tuules korraldada Eesti kett. „See kõlab nii vahva ideena, mis ühendaks meid nii meie oleviku kui ka mineviku.“

Kuigi Sissi oli endale andnud lubaduse, et ei osale tänavu „Eesti laulul“, tundub, et ta peab siiski lubadust murdma, vahendab ERR. „Ettevalmistused käivad. Ma arvasin, et ei lähe sel aastal, aga siis valmis laul mu toas, lasin seda oma perekonnale ette ja mu ema ütles, et tundub, et peame seda uuesti tegema,“ naeris Sissi presidendi vastuvõtul roosiaias. Ta oli vastuvõtul esimest korda. „Siin on hästi soe olla. Võtsin ema kaasa, et oleks kellegagi rääkida, siis ei pea niisama seisma ja on inimesi, keda tervitada.“