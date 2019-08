Bruce Lee tütar: Tarantino film solvab mu isa mälestust! 

Shannon ütles Los Angeles Timesile, et teda paneb nördima Tarantino filmi stsenaarium, mis kujutas Bruce Leed ülbe ja enesekesksena. Lisaks sai Leest filmis Brad Pitti tegelaskuju käes peksukott. Ema Linda olevat Shannonile öelnud: "See tegelaskuju oli karikatuurne ning jättis mulje, et isa oli rumal ja totakas." Lisaks olevat Bruce'i Hiina päritolu kujutatud filmis solvavalt.