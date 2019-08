Eestist lähevad Oscarit nõutama suurfilm „Tõde ja õigus“ ja dokfilm „Surematu“ 

„Valikuprotsessi iseloomustas kindlasti kolme Eesti Vabariik 100 eriprogrammi raames toodetud mängufilmi osalemine,“ ütles EFI juht Edith Sepp, kelle vedamisel valis sõltumatu komisjon võitja seitsme kandidaadi seast. „Tähelepanuväärne on aga see, et EV100 programm ei andnud selget eelist. Pigem oli märgiline, et kaudselt otsutas just rahvas, milline film peaks Eestit esindama. See tähendab, et mõjuvamaid argumente oli menu kodumaise publiku seas.“

Komisjoni hinnangul kinnitas „Tõde ja õigus“ oma rekordiliste vaatajanumbritega, et antud film on meile oluline, kuna see puudutab. Plussidena tõi komisjon esile veel hästi mugandatud stsenaariumi, milles pinge püsib, aga ka ilusat filmikeelt, piibellikke karaktereid ning head näitlejaansamblit. „Meeldis, et film oli emotsionaalselt laetud ja seda ei proovitud nalja või irooniaga komejandiks muuta,“ seisis komisjoni otsuses. Seitsmest liikmest neli toetas „Tõde ja õigust“ ja kolm „Skandinaavia vaikust“.

Sel aastal esitatakse Eestist esmakordselt Oscarile teinegi linateos, Ksenija Ohhapkina dokumentaalfilm „Surematu“, mis on valminud Eesti-Läti koostööna. Filmi peatootja on dokumentaalfilmide tootjafirma Vesilind. „Surematu“ võitis juulis Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil dokumentaalfilmi peaauhinna ja see annab filmile õiguse ilma rahvusliku konkursita kandideerida Oscarile.

Venemaa Kaug-Põhja tööstuslinnas filmitud „Surematu“ püüab mõista, mis ahvatleb inimesi vabatahtlikult maha salgama oma isiksust ja muutuma riiklikuks ressursiks. Kas inimene saab üldse olla vaba ühiskonnas, kus keerukad ja hämarad struktuurid kontrollivad nende mõttemaailma juba varasest lapsepõlvest?

„Surematu“ produtsent Riho Västrik on filmi edu üle õnnelik. „Kõik on läinud väga kiiresti, esilinastus oli alles poolteist kuud tagasi, viimastel nädalatel suhtleme aktiivselt festivalidega ja nüüd siis ka Ameerika Filmiakadeemiaga. Nurisemine oleks kurjast,“ ütles Västrik.