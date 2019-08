NOËP andis Ameerikas kontserdi ÜRO peakorteris 

Aasta alguses kuldplaadiga pärjatud NOËP toona, et arvas, et läheb singli „New heights“ loomeprotsessi käigus hulluks. „Sel hetkel, kui olin juba loo suhtes alla andnud mõtlesin, et see peabki nii minema, sest siis saan hiljem intervjuudes rääkida, kui raske see oli. See mõte lohutas täiega,“ kommenteerib Kõpper populaarse loo sünniraskusi. „Lõpuks ta siiski ära tuli ja mul on hea meel, et lool on hästi läinud.“