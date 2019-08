Epsteini lennuki piloot väidab, et prints Andrew sõitis nn Lolita-ekspressiga korduvalt 

Alaealiste tüdrukute kupeldamises süüdistatav USA ärimees Jeffrey Epstein (66) leiti 10. augusti hommikul vangikongist surnuna. Epsteini, kelle laia sõpruskonda on kuulunud Donald Trump, Bill Clinton, aga ka Elizabeth II keskmine poeg prints Andrew, süüdistati alaealiste tüdrukute seksuaalses kuritarvitamises ja kupeldamises ning lapsporno omamises.

66aastane lendur David Rodgers andis tunnistusi prints Andrew kontaktidest Epsteiniga kohtule. Rodgers on Daily Mirrori teatel esimene, kes väidab, et prints Andrew ning toona 17aastane Virginia Roberts (nüüdsel ajal Giuffre) olid Epsteini lennuki pardal ühel ajal. See olevat juhtunud kahel korral. Prints olevat koos neiuga suundunud Neitsisaartele. Kuid Epstein olevat Elizabeth II keskmist poega oma eralennukil sõidutanud veel teistelgi puhkudel.