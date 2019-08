Prohmakas! Turvatöötaja ei lubanud tüdrukut ratastooliga Andrea Bocelli kontserdil lava ette 

"Enne kontserti lugesin hoolega keelatud asjade nimekirja läbi - ja jätsin koju vihmavarju ja kaabu. Mida ma keelatud asjade nimekirjas ei märganud, oli sõna "ratastool". Seisin hämmelduses juures, kui väikest tüdrukut tema ammu ostetud piletiga lava ette ei lubatud sest ta oli pileti ostmise järgsel ajal õnnetuse tõttu sattunud ratastooli. Turvatöötaja teatas, et ratastooliga siit sisse ei saa ning suunas lapse rahvamassi tagasi," kirjutab kontserdikülastaja.

Kontserdikülastaja Carri Ginter küsib oma postituses, kas tulevikus hakatakse külastajaid tsoonidesse jagama soo ja nahavärvi järgi. "Raske on uskuda, et Andrea Bocellile on meelepärane lahendus, kus ratastoolis inimesed aiaga eraldatud alale sunnitakse isegi siis, kui nad seal olla ei soovi - isegi siis, kui traataed ratastoolis inimese vaate lavale blokeerib. Usutavasti on Andrea kursis sellega, kui okkaline on erivajadusega inimese tee."