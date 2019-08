Möödarääkimine! Turvatöötaja ei lubanud ratastoolis tüdrukut Bocelli kontserdil lava ette

"Enne kontserti lugesin hoolega keelatud asjade nimekirja läbi - ja jätsin koju vihmavarju ja kaabu. Mida ma keelatud asjade nimekirjas ei märganud, oli sõna "ratastool". Seisin hämmelduses juures, kui väikest tüdrukut tema ammu ostetud piletiga lava ette ei lubatud sest ta oli pileti ostmise järgsel ajal õnnetuse tõttu sattunud ratastooli. Turvatöötaja teatas, et ratastooliga siit sisse ei saa ning suunas lapse rahvamassi tagasi," kirjutab kontserdikülastaja.

Kontserdikülastaja Carri Ginter küsib oma postituses, kas tulevikus hakatakse külastajaid tsoonidesse jagama soo ja nahavärvi järgi. "Raske on uskuda, et Andrea Bocellile on meelepärane lahendus, kus ratastoolis inimesed aiaga eraldatud alale sunnitakse isegi siis, kui nad seal olla ei soovi - isegi siis, kui traataed ratastoolis inimese vaate lavale blokeerib. Usutavasti on Andrea kursis sellega, kui okkaline on erivajadusega inimese tee."

Postituse lõpus kirjutab Ginter, et talle helistati kontserti korraldanud Monster Musicust ja öeldi, et turvatöötaja pidanuks siiski ratastoolile koha leidma. "Pole põhjust lihtsustada siin konkreetse turvamehe tasemele asja. Kollektiivselt oleks pidanud staap olukorrale lahenduse leidma. Jäid endale kindlaks, et ratastooli ei tohi olla ja kogu lugu. Oma mure, kuhu paned. Aga puu alla ei tohi jätta."

Õhtulehele andis kommentaari Monster Music OÜ juht Tanel Samm, kes kinnitas, et tegemist ei ole kindlasti diskrimineerimisega. "Meil oli ratastooliga inimestele eraldi ala loodud. Me lasime pimedate ühingu liikmed tasuta sisse, eraldi bussiga, lähedal asuvasse parklasse. Süüdistada meid sellest, et me diskrimineerime kedagi, on kindlasti meie suhtes ülekohtune," lausus Samm. "Väide, et inimene ei tohtinud siseneda ratastooliga istekohtade alale, ei vasta tõele: sinna ta sisenes ja kontserdi esimese poole oli see ratastool selles alas," rääkis Samm. Tema sõnul mindi kontserdi vaheajal külastajatele ütlema, et ratastool tuleb alalt ära viia ratastoolialasse. "Seal toimus mingi valesti mõistmine. Inimesed mõtlesid, et neil on kindel käsk minna ka ise sinna alasse, aga oleks piisanud vaid sellest, et viiakse ainult ratastool."

Kontserdikorraldaja sõnul oli juhtunu põhjuseks turvatöötaja ja kliendi vaheline segane suhtlus. "Minul ei ole video- ega audiosalvestust sellest olukorrast. On üks inimene, kes on väljendanud oma pahameelt ja teisel poolel on turvameeskond, kes kinnitab, et kliendile selgitati, et turvatooli peab ära viima. Sealt tekkisid igasugused küsimused. Ma ei saa kinnitada ega ümber lükata, milline dialoog toimus nende vahel või kui kiiresti turvatöötaja staabiga suhtles. Aga väita, et kadunud on igasugune inimlikkus ja heausklikkus, see on kindlasti ülekohtune," lausub Samm.