Katie Holmes ja Jamie Foxx on lahku läinud? 

People'i allika väitel toimus lahkuminek juba maikuus. Hiljuti tekitas Foxx (51) skandaali, väljudes Los Angelese ööklubist käsikäes noore modelli lauljatari Sela Vave'iga. Ehkki toona kinnitasid Jamie lähikondlased, et Sela on vaid Jamie protežee, keda staar lauljakarjääri tegemisel toetab, selgus nüüd, et Foxx on Holmesist (40) lahku läinud ning seega vaba mees.

Kuuldused Tom Cruise'i eksabikaasa suhetest Oscari-laureaadi Foxxiga said alguse 2013. aastal, kui neid ühel peol koos tantsimas nähti. Aasta varem oli Katie lahku läinud Tomist, kellega tal on tütar Suri. Kuramaaž kulges aastaid saladuskatte all väidetavalt seetõttu, et Cruise oli abielu lahutades keelanud Katie'l viis aastat uue kallimaga avalikkuse ette tulla.

"Katie kirjutas oma kiirlahutuse kokkuleppes alla klauslile, mis takistab teda Tomile piinlikkust valmistamast – näiteks Tomist või saientoloogiast avalikult rääkimast või viie aasta jooksul pärast lahutust uue mehega avalikult kurameerimast," kinnitas informeeritud isik.