HÜVASTI, ÄMBLIKMEES? Sony ja Marvel läksid kangelase tuleviku üle tülli 

Eelkõige sai suurimaks komistuskiviks aga klassikaline probleem, ehk raha. Seni on Marveli tuluallikas olnud üsna väike (umbes 5% filmi kassast), edaspidi loodeti, et vara jagatakse võrdselt kahe stuudio vahel 50-50.

Sony seevastu leidis, et suudavad ilma Marveli abitagi edukad olla. Kuigi Marveliga kahasse tehtud „Ämblikmees: Kodust kaugel“ sai Sony edukaimaks filmiks läbi aegade, näitavad samal universumil põhinevad „Venom“ ja „Ämblikmees: Uus universum“ (viimane neist võitis ka parima animafilmi Oscari), et edu võti ei seisne Marveli osaluses.

Peale uudise esialgset avaldamist on situatsiooni jõudnud kommenteerida Sony. Nende kohaselt on tegemist Disney (Marveli omanik) see, kes eemaldas Kevin Feige tulevaste filmide produtsendi positsioonilt. Nende sõnul on mehe käed-jalad tööd täis ning Disney ei soovi, et ta raiskaks aega frantsiisi peale, mille õiguseid nad ei oma.