Ivo Felt: meie inimesi on võetud teistesse Hollywoodi filmidesse tööle 

"Arvan, et üldiselt arvati meist päris hästi," sõnas Felt ERRile antud intervjuus. Felt ei oska veel öelda, kas tulevikus sellise mastaabiga Hollywoodi tegijaid Eestisse satub. "Mingis mõttes on uks lahti tehtu. Meil ei tõdes ta intervjuus ETV-ga.

"Nii suurt filmiproduktsiooni pole Eestis kunagi olnud. Ka lähiriikides pole olnud. Sellesmõttes on see oluline tükk meie jaoks küll," rääkis Felt.

Tema sõnul on aastate jooksul kaasatud eestlasi ka teistesse Hollywoodi filmidesse. "Meil on head inimesed, kes filmi teevad. Seda on näha, et meie inimesi on võetud teistesse Hollywoodi filmidesse tööle. Lootusetu ei tundu.""Ka selle filmiga mõned inimesed jätkavad, kes on muudes riikides ära," lisas Felt.