Larry King (85) lahutab kaheksanda abielu 

TMZ.comi andmeil andis eakas telekuulsus lahutuspaberid Los Angelese kohtusse sisse teisipäeval. Abielupaaril on kaks poega: Chance (20) ja Cannon (19). Shawn on Kingi seitsmes naine, kuid tegu on telestaari kaheksanda abieluga: ühega oma arvukatest kaasadest, Alene Akinsiga, oli Larry kaks korda abielus.