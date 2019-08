Inimesed Uus Bondi-film sai lõpuks ametliku pealkirja Toimetas Katharina Toomemets , täna, 09:02 Jaga: M

Daniel Craig Foto: Reuters/Scanpix

25. Bondi-film on lõpuks saanud ametliku nime. Daniel Craig naaseb ekraanile ja uus film kannab nime "No Time To Die". Film esilinastub Suurbritannias 3. aprillil järgmisel aastal, Ameerikas aga 8. aprillil, vahendab Deadline.