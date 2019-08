Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Moskva asemel Vikerraadio sisse lülitati 

Teletorni kaitsjad blokeerisid ülakorrusele viiva lifti ja kui sõjaväelased olid treppidest üles rühkinud, panid nende nina ees raudukse kinni. Küll seda klopsiti ja ähvardati isegi õhku lasta, aga kasu sellest ei olnud – end ukse taha sulgenud mehed ähvardasid, et lasevad torni tuletõrjegaasi täis ja sõduritel on lõpp peal.

Peamised sündmused hargnesid allpool, saatjate ning elektrivarustuse ruumides. Venelased olid osanud elektri välja lülitada, aga see saadi sisse, kui öeldi, et voolu on vaja pumbajaama jaoks – muidu pole sõduritel ei juua ega võimalust end pesta.