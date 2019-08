Enn Tarto: Eesti taasiseseisvumine toimus tänu eesti rahvale 

„Muidugi oli selle kivi saamine suureks üllatuseks. Ma ei uskunud, et mulle selline suurepärane kingitus antakse,“ ütleb Tarto Õhtulehele antud intervjuus. „Mul on hea meel, et mul lasti [laval] rääkida. Enne oli mind küll hoiatatud, et pikalt ei tohi rääkida, sest ega see ole mõni konverents, kus igaüks võtab ja pool tundi räägib,“ muheleb Tarto. „Siin räägivad presidendid. Aga siiski on mul hea meel, et sain oma põhilised mõtted edasi anda, tänada Eesti vabariigi presidenti, Leedu vabariigi presidenti ja tema kaudu ka Leedu rahvast, kellega meil on tõesti olnud koostöö ja ühine võitlus,“ sõnab Tarto.