Uudo Sepp: kallim on mu elu muutnud palju värvilisemaks 

Uudo tõdes taasiseseisvumispäeval peetud presidendi vastuvõtul Kadrioru roosiaias, et tänavune suvi on olnud tihe. "Olen esinenud siin ja seal, käinud avastamas maailma, Horvaatias Splitis. Väga ilus maa ja meri on nii läbipaistev. Aga ka Eestis on ilusaid kohti," ütles Saaremaalt pärit laulja. "Olen tohutult õnnelik, et olen sellises kohas tähistamas sellist uhket päeva."

Superstaar ei osanud ühtegi eredat momenti läinud suvest välja tuua ning soojad kuud on täitunud erinevate seiklustega. "Nende korraga või ükshaaval välja toomiseks põhjust ei ole, sest need on oma korda väiksed, aga tähtsad momendid elus. Näiteks on kõik esinemised tähtsad. Armastan ja naudin seda, mida teen. Kõik on omatmoodi ilus," ütles laulja, kes võttis vastuvõtule kaasa oma kallima Kelly.