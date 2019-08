Inimesed Peter Fonda jääb meelde kui elegantne mässaja Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

UUE AJA KANGELANE: Peter Fonda sai üle maailma tuntuks 1969. aastal filmiga „Easy Rider“, kus ta kehastas koos Dennis Hopperiga läbi USA põristavaid cool'e motomehi. Foto: Zuma Press/Scanpix

Kümneselt jäi Peter Fonda ilma oma emast. Isa, Hollywoodi superstaar Henry Fonda, polnud poja jaoks südames kohal olnudki. „Tahtsin, et mind kuuldaks – mu isa ei suhelnud minuga üldse,“ seletas Peter, miks temast kujunes „Easy Rideri“ mässuline rännumees. „Kui sain teada, et ma polegi mina ise, vaid Henry Fonda poeg, vihastasin. Mul polnud aimugi, kes isa on. Nõudsin, et mind kuuldaks mu enese tingimustel.“