Ignar Fjuk: „Iseseisvumisprotsessi algatajad olid loomeinimesed.“ 

Kaks nädalat hiljem, 13. aprillil saates „Mõtleme veel“ käis Edgar Savisaar välja Rahvarinde idee. „Kuni Rahvarinde asutamiskongressini 1. ja 2. oktoobril 1988 olid Rahvarinde programmiks just loomeliitude pleenumil vastu võetud dokumendid,“ ütleb Fjuk. „Nii et piltlikult öeldes olid loomeliidud ämmaemandaks, mis Rahvarinde ilmale aitas.“

„See – 80ndate teine pool – oli ohtlikum aeg, kui praegu tahetakse arvata,“ märgib Fjuk. „Enne loomeliitude pleenumit tulid KGB-lased vähemalt neljal korral tänaval mu juurde hoiatama ja manitsema. Kui see üritus läbi sai, siis Toompea lossi esisel lahku minnes – meid oli seal viis või kuus meest – jagasime pleenumi dokumendid omavahel ära, peitsime, kuhu saime. Et kui ühelt need ära võetakse, on teistel dokumendid olemas.“