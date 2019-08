Raivo E. Tamm: „Väga tugevalt oli 20. augustil ikkagi selline tunne, et nii pidigi minema.“  

Näitlejast ja poliitikust ohvitser möönab, et kaitseliidu ridadesse võiks kultuurirahvast märksa rohkem kuuluda kui praegu. „Vihjasin ka tänukõnes, et Eesti vabariigi algusaastail, niinimetatud Eesti ajal, oli kaitsellit ülivõimas organisatsioon, kuhu oli prestiižne kuuluda. Kõik riigimehed ja omavalitsuste juhid kuulusid ju kaitseliitu – see oli ilmselgelt au ja uhkuse asi. Tänapäeval see päris nii ei ole. Kultuuri-, eriti teatriinimeste hulgas võib ühe käe sõrmedel üles lugeda, kes neist kaitseliitlased on. Ning sellest on kahju.“

Kaitseliidule antud kild vabaduse kivist, tollest rahnust, mis kõrgub Toompea veerel, rändas pärast roosiaia vastuvõttu Raivo ja Jaani käest kohe edasi. „Andsin selle Tori kirikus edasi kaitseliidu ülemale Meelis Kiilile ja tema ütles, et kivi hakkab nüüd käima malevast malevasse. Arvan, et lõpetuseks on see jõudnud kaitseliidu peastaapi.“

1991. aasta augustipäevi, mis eelnesid Eesti iseseisvuse taastamisele, mäletab Raivo õige hästi. Tollal, kui Pihkva dessantdiviisi dessantväelased Eestisse korda looma saabusid, oli ta Vanalinnastuudioga Viljandis etendusi andmas. „Lõpetasime ringreisi kohe ära,“ ütleb Raivo, et näitetrupp jälgis pingsalt ärevaid uudiseid, mis ei tõotanud midagi head. „Naispere, kes oli tõeliselt hirmul, kibeles ju perede juurde.“

Tagasiteel Tallinna avanes teatrirahvale põnevaid pilte. „Nägime transportööre ja tanke, mis olid kraavi sõitnud,“ kirjeldab Raivo. „Oli näha, et Pihkvast tulles olid poisid rooli taha magama jäänud.“ Kuulsusrikka Nõukogude armee teekond Tallinna poole, et hõivata siinne teletorn, näis kulgevat üle kivide ja kändude.

Näitetrupi naispool tegi enne kojusõitu tiiru Viljandi turul ning ostis sealt kaasa kodus küpsetatud Mulgi leiba, millel pekitükid sees. „Ines Aru ja teised naised andsid oma leivad minu kätte, et viiksin need telemaja juurde – nendele meestele, kes seal valves olid,“ jutustab Raivo.