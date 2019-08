Heinz Valk: „Tänukivi on perekondlik reliikvia.“ 

„Nii kivi kui Marika medal on mõlemad perekondlikud reliikviad. Loomulikult oli väga liigutav, et president Ilves just minu esimeseks valis, kellele tänukivi üle anda, ja mõistagi oli see liigutav hetk. Et madin ja vaev, mis nendel aastatel sai tehtud, läks täie ette. Et me tegime midagi niisugust, mis väärib meenutamist ja põlistamist. Ning teadmine, et asi sai tehtud (ja sai hästi tehtud), on hirmus hea tunne, mis aeg-ajalt pinnale ujub, kui ma seda vaatan. Praegugi on see mul silme ees,“ ütleb Heinz Valk.