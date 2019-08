28 märga käppa, üks merepäästekaater ja viisteist elevil last 

Hara sadamas istub kividel viisteist ootusärevat ja elevil last. Sama põnevil on seitse lõõtsutavat karu mõõtu veepäästekoera, kes ei jõua ära oodata, millal nende peremehed ometi annavad loa vette hüpata. Peagi antakse esimene käsklus: „Too!“ Juminda noorpäästja Torm on nõus olema uppuja rollis, ta saab selga kollase päästevesti ja ujub kaldast kaugemale „päästmist“ ootama. Käparahvas demonstreerib MTÜ Isata Laste Heaks üksikvanemaga peredele eri viise, kuidas saab abivajajat kaldale tuua. Enamjaolt osalevadki veepäästekoerad ennetustöös ja käivad üritustel oma oskusi näitamas. Aga nad on ka elusid päästnud. Viimati kuus aastat tagasi esimesel advendil, kui njuufaundlasest Eike päästis Elva paisjärvest lapse.