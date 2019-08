GALERII | Andrea Bocelli andis Tallinna lauluväljakul kontserdi

Itaalias, Pisa piirkonnas sündinud Andrea Bocelli on maailma armastatuim klassikatäht. Andrea Bocelli suurim hitt koostöös Sarah Brightmaniga “Con Te Partirò” või inglise keeles “Time to Say Goodbye” on üks enim müüdud singleid läbi aegade. Itaallane on müünud üle 80 miljoni plaadi, laulnud paavstidele, presidentidele, kuninglikele perekondadele ning esinenud maailma kõige mainekamates kontserdisaalides ja ooperimajades. Superstaar Bocelli on tuntud ka kui “neljas tenor”.

Eestis toimuv Andrea Bocelli kontsert on oma tehniliste lahenduse poolest erakordne. Kontserti korraldava Monster Music OÜ tegevjuhi Tanel Sammu sõnul on artisti tehniliste soovide list ülikeeruline ja ületab kõik seni nähtu. Bocelli kontserte Euroopas teenindava Eventech OÜ esindaja Raul Jürgensoni sõnul on itaallane hetkel Euroopas tuuritavatest artistidest kõrgeimate helitehniliste nõudmistega artist. Kõrged nõudmised tagavad nauditava ja elamusterohke kontserdi.

Fakte Bocellist:

- Andrea Bocelli on müünud üle 80 miljoni albumi ja nomineeritud neljal korral Grammy auhinnale

- Bocelli nimetati 1998. aastal People’s Magazine’i poolt üheks maailma ilusaimaks inimeseks

- Celine Dion on öelnud, et kui jumalal oleks lauluhääl, siis see kõlaks nagu Andrea Bocelli