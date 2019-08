VIDEOD JA GALERII | Kersti Kaljulaid võõrustas taasiseseisvumispäeva puhul Kadrioru roosiaias külalisi

Lauljatar Sissi Nylia Benita rääkis Õhtulehele vastuvõtul, et tema suvi on kulgenud päikesepaisteliselt ja roosiliselt. „Mu õde alles eile ütles, et kahe nädala pärast algab kool. Mulle ei jõudnud kohale, et suvi on juba läbi.“ Sissi julgustas ka neid, kes võitlevad koolikiusamisega. „Iga aasta on uus aasta. On võimalik, et kõik on teistsugune kui eelmine aasta. On võimalik, et sina oled teistsugune, su kiusajad on teistmoodi. Ära kaota lootust ja ära kaota oma naeratust,“ ütles Sissi. Lauljatari sõnul oleks ka väga vahva idee praegu Balti keti tuules korraldada Eesti kett. „See kõlab nii vahva ideena, mis ühendaks meid nii meie oleviku kui ka minevikuga.“