VIDEO | Kristiina Ehin ansambli Naised Köögis uuest loost: me ei suutnud end enam tagasi hoida, panime kirja selle, mis meelel

„Meil on nii, et kui me mõned päevad koos oleme, meil oli just olnud viis kontserti järjest, siis me kogu aeg hoiame veidi tagasi, et mitte liiga loomingulainele sattuda. Pärast viimast kontserti me ei suutnud end enam tagasi hoida ja panime laulu selle, mis meelel,“ räägib Ehin laulu loomeprotsessist.