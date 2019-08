Vahur Kersna: ma suren väga-väga aeglaselt ja mitte hädaldades, vaid tänutundest nuttes 

"Aeg-ajalt ilmuvad mingisugused artiklid ja kolleegid kirjutavad: "Kui kurb, ta sureb ju kohe ära.". Aga vat, ei sure. Tõsi ta on, et siit maailmast ei ole mitte keegi lahkunud elavana, aga ma suren väga-väga aeglaselt ja ma ei sure hädaldades, vaid suren tänutundest nuttes selle eest, millist elu ma olen elanud," rääkis Kersna.

Kersnal on valmis saanud uus autorisaade "100 aastat siia-sinna. Vahur Kersnaga" ja praegu läheb mees enda sõnul võttele suure tänutundega ja tal tulevad tänupisarad silma, et ta saab teha tööd just selliste kolleegidega, nagu tal praegu on. "Ma olen alustanud ajal, kus sa õhtul palvetasid selle nimel, et kaameramehed, kes tulevad hommikul tööle, oleksid enam-vähem kained, enam-vähem heas tujus ja saaksid enam-vähem inimese kaadrisse," rääkis Kersna.