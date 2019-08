GALERII | Ronn Moss andis taas Eestis kontserdi 

Lisaks Ron Mossile astusid labale ka Greg Bannis & The Bad, ansambel FIX ning külalisesinejad Jassi Zahharov ja Elina Nechayeva.



Ronn Moss on tuntud aastakümneid teleekraanidel püsinud hittsarjast „Vaprad ja ilusad” tegelaskuju Ridge Forresteri ning ansambli Player liikmena. Tema bändi Playeri hittlugu „Baby Come Back” saavutas seitsmekümnendate lõpus esipositsiooni mitmetes USA edetabelites ning andis hoo sisse bändi edasisele edule. Player on tegutsemisaastate jooksul andnud välja kuus albumit ning tuuritanud USAs, Kanadas, Euroopas ja Austraalias. Lisaks on Ronn Mossil ilmunud ka kaks sooloalbumit.



Ansambliga The Bad astus üles Greg Bannis, kes oli 70ndate funkbändi Hot Chocolate’i esilaulja. Hot Chocolate hittideks kujunesid laulud „You Sexy Thing“, „Every 1’s a Winner“, „Emma“ ja „Brother Louie“. Bannis on tuuritanud ka Bob Marley tribüütshowga üle maailma ning andnud välja albumi „Calypso King“.



Staaride paraadile pani punkti FIX, kes möödunud aastal tähistas 50. lavajuubelit! 50 aasta jooksul on FIX andnud erinevates koosseisudes sadu kontserte nii Eestis kui mujal Euroopas, Aasias ja ka Aafrikas ning üllitanud hitte, mis on muutnud Eesti muusikamaailma jäädavalt. Kontserdil kõlavad Fixi parimad lood, teiste seas „Pildiraam”, „Tsirkus”, „Grammofon”, „Aeg sõuab, aeg nõuab”, "Vaid üks pilk", "Selliseks ma jäin" jpt.