Film FOTOD | Kodumaise spioonipõneviku meeleolukad võtted toimusid Kadrioru lossi õuel Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 21:44 Jaga: M

GALERII

Kadrioru lossi õues toimuvad filmi O2 võtted Foto: Heiko Kruusi

Praegu käivad Eesti esimese spioonipõneviku „O2“ võtted, mille filmimised on nüüdseks jõudnud Kadrioru lossi õuele. Võtteplatsile annavad vanaaegsemat hõngu lossi õuesisesele pargitud autod. „O2“ valmib Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös. Tegu on ajastutruu spioonipõnevikuga, mille stsenaarium on inspireeritud 1939. aastal aset leidnud tõelistest sündmustest. Filmivõtted algasid 30. juulil Tallinnas ning kestavad kuni 2020. kevadeni.