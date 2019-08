Prints Harry kunagine kallim Cressida Bonas on kihlunud ... Harryga! 

Rõõmusõnumi tegi sotsiaalmeedias teatavaks peig Harry Wentworth-Stanley. "Me abiellume," kuulutas ta allkirjas. Paistab, et uhke sõrmus vupsas Cressidale sõrme USAs Massachusettsi osariigis.

Cressida ja prints Harry kurameerisid aastatel 2012-2014. Neid oli teineteisele tutvustanud Harry onutütar printsess Eugenie. Kui kõmuline paar 2014. aasta aprillis lahku läks, kommenteeris ajakirja People allikas: "Cressida on imetore ja ilus tüdruk, aga see suhe on oma aja ära elanud. Neist poleks asja saanud."