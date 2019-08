Inimesed Dwayne "The Rock" Johnson pidas pulmi Toimetas Triin Tael , täna, 16:30 Jaga: M

Dwayne Johnson ja Lauren Hashian Foto: Reuters/Scanpix

Dwayne "The Rock" Johnson paljastas sotsiaalmeedias, et ta on abiellunud Hawaiil oma kauase kallima Lauren Hashianiga, kellega tal on kaks tütart.