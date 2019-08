Võõrutusravilt lahkunud Bam Margera arreteeriti 

"Jackassi" möllumees oli nüüdseks kustutatud Instagrami postitustes dr Phililt abi anunud. Nii bipolaarse häire kui ka viinakuradi küüsis heitlev Bam kuulutas, et ei salli oma naist Nicole Boydi, ning palus, et telepsühholoog aitaks neil abielukriisi lahendada. Kuulsal paaril on poolteiseaastane poeg. Teises klipis teatas Bam dr Philile, et ta on käinud 28 arsti jutul ning neli korda võõrutusravil.