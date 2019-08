Honey Boo Boo narkarist ema müüb oma vara, et kolida vanglabussi elama 

TMZ.comi teatel on kevadel kräkk-kokaiiniga vahele jäänud Mama June ja tema uus kallim Geno Doak pannud müüki kõik, mida June'i maja sisaldab - mööblist mänguasjadeni. Maha müüakse koguni maja ainus voodi. Osa kraamist on June müüki pannud Facebookis ning äri paistab edenevat: paljud mööbliesemed ja lelud on uue omaniku leidnud.

Keegi kohale saabunud ostuhuviline tegi reality-tähe kodust video - sellest on näha, et osalt näeb maja välja nagu sigala, osalt aga on täiesti lagedaks müüdud. Mõned potentsiaalsed ostjad on rääkinud, et ühes magamistoas vedelesid nõelad või süstlad.