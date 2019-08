Sylvester Stallone viskas oma tütre haide sekka 

Sistine rääkis USA TODAY intervjuus, et tunneb haide ees paanilist hirmu sestsaadik, kui isa ta neli aastat tagasi haidesse kubisevasse merevette lükkas. See juhtus Bora Bora saare lähistel peetud perekondlikul reisil.

USA TODAY märgib, et tegelikult on Bora Bora paradiisisaarel keskmist mõõtu haide keskel ujumine levinud tegevus. Kuid paanikas Sistine kargas pardale tagasi. "Ma ei teadnud, et on võimalik veest kümne jala kõrgusele [umbes kolm meetrit] hüpata, aga ma sain sellega hakkama. Ma pole elu sees nii kiiresti liikunud."