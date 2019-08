Avicii salapruut armus pärast DJ surma tema sõbrasse 

Nüüd aga on Kačerova Iltalehti teatel leidnud uue kallima. Tšehhitari süda tuksub Avicii Taani kolleegile ja sõbrale Morten Breumile. Noor naine on avaldanud sotsiaalmeedias terve rea intiimseid fotosid.

"Mul on midagi südamel, mida tahan teiega jagada. Kohtusin paar kuud tagasi Los Angeleses fantastilise tüdrukuga. Armusin silmapilkselt." Taanlane oli enda sõnul harjunud üksi olema ja ringi tuuritama ning uut suhet ei otsinud. "Ma ei tahtnud seda üldse, kuid meie kohtumisel juhtus midagi. Meie energiad on ilmselt täiesti vastandlikud, kuid seetõttu armastan ma temas kõike. Jah, ta on Avicii endine sõbratar."

Breum on olnud kontsertidel Avicii soojendusesineja, rootslane omakorda tegi Breumi lugudest remikse. "Palun väga vabandust, kui kellelegi teeb haiget, et ma Terezaga koos olen," lisab ta. "Paljud on minult privaatsõnumis küsinud: miks just tema? On ju nii palju teisi tüdrukuid. Aga minu jaoks pole ühtki teist tüdrukut olemas."