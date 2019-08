Surfihing Mihkel Kärmas: kui suvel head ilma pole, aitan sõpradel baaris laudu teenindada 

Surfamise juurde jõudis Kärmas töö kaudu. Aastaid tagasi tegi ta loo purjelauduritest, kes sõitsid toona Tallinnast Helsingisse. Üks nende tugitiimist oli surfikoolitaja ja esimesi purjelaudureid Eestis Tarmo Käosaar.

Ent miks just Roosta ja mitte näiteks Pirita? „Roosta ja selle kandiga seovad mind lähedased ja mul on mugav seal suvitada,“ selgitab Kärmas. „Alguses oli Käosaarel siin Roostal väike koolituspunkt ja klubi moodi asi. Siis tuli siia üks teine seltskond, kes veab surfiklubi tänaseni. Oleme kõik sõbrad. See on elustiil ja puhkus, seepärast ma aitan neid. Tegelikult pole selles mitte midagi intrigeerivat ja põnevat,“ jääb Kärmas tagasihoidlikuks.

Kui sageli telenägu baaris ära tunti, Kärmas öelda ei oska. „Seda peab inimeste käest küsima, aga ma ise eelistasin sellest mitte väga suurt numbrit teha. Mulle meeldib pigem, kui mind ära ei tunta,“ räägib ta.

Ent äratundvaid pilke leidus siiski. „Eks mõne julgemaga rääkisime ikka juttu, aga me siin ei diskrimineeri ja teenindame kõiki,“ ütleb Kärmas muiates ja lisab, et baari satub igasugu huvitavat rahvast ministritest aferistini. „Mul on olnud väga tore kogemus viia suppi ühele Eesti suurimale aferistile, kellest ma olen ise loo teinud,“ meenutab Kärmas.

Sõprade abistamist töösutsakaks Kärmas nimetada ei taha, seda on liiga palju. „Need inimesed peavad seda baari nagunii. Aeg-ajalt, kui on hästi kuumad päevad, tuul ei puhu, purjelauaga nagunii sõita ei saa ja neil on väga palju rahvast seal, siis ma lähen ja aitan. Ja teen seda hea meelega!“ räägib ta.

„Ega ma ei mõtle talvel, et issand jumal, saaks juba pitsat ja burkse kellelegi ette viia, küll ma siis sellega puhkaks! Ei ole nii,“ ütleb Kärmas lõbusalt.