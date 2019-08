Ashton Kutcheri sõbratari mõrvar mõisteti süüdi kahe naise tapmises 

Ashley sõbrustas enne surma "Kuumade seitsmekümnendate" tähe Ashton Kutcheriga, kes käis nüüdsel kohtuprotsessil tunnistusi andmas. Superstaar rääkis, et ta pidi Ashley surmaõhtul temaga kohtuma ning käis neiu ukse taga, kuid too ei avanud ust. Ashton oli arvanud, et sõbratar on solvunud ning kodust lahkunud. Tegelikult oli Ellerin selleks ajaks juba tapetud.