PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 25. august 

Pead panema rõhku viisakale käitumisele ja see nõuab kohati suurt enesevalitsemist, sest pead puutuma kokku tüüpidega, kellele tahaksid koha kätte näidata.

Sul on võimalusi olla tähelepanu keskpunktis ja naudid seda täiega. Ära siiski ette kujuta, et oled maailma naba – enesest lugupidamine on hea, eneseupitamine teeb aga naeruväärseks.