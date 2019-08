PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 21. august 

Kellegagi kolleegidest võib tekkida väga hea klapp. Oled üllatunud, et oled inimesega juba mõnda aega koos töötanud ning alles nüüd avastad, kuivõrd sarnased te olete.

Miski, mida oled väga igatsenud, on täna lausa käeulatuses. Et selleni küündida, pead otsustaval hetkel julgelt tegutsema. Kõige tähtsam on õige moment ära tabada