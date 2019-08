PILDID | Non Grata suur grupiperformance “ReStart!” andis sümboolselt restardi võimaluse kogu ühiskonnale 

Kummardus Hiina alternatiivkultuurile



Hiina poliitilise tegevuskunsti festival "OPEN ART" jõudis sel aastal oma aktsioonidega Eestisse: Pekingis juba kaks aastakümmet Open ART festivali korraldanud Chen Jin eestvõttel. Politsei on korduvalt tunginud tema performance festivalile, lõiganud läbi elektrijuhtmed, veetorud ja arreteerinud korraldaja ning lubanud ta nuudlipoe käest ära võtta, kui ükski aktsioon toimub. 2009 aastal korraldas Chen Jin maailma suurima performance festivali - 8 nädala pikkuse ja 3000 kunstniku osavõtul rohkem kui 50 riigist ja müüs selle finantseerimiseks maha oma maja, majutamaks ja toitmaks osalevat performaatorite armeed.

Samal teemal Inimesed „PUUDUTA MIND“ 76. SAADE | Šamaan Anu Pahka jagab lihtsaid nippe, kuidas saada lahti needustest Valitsusjõudude ja politsei eest eelmisel aastal Gwanzhousse ja Guilinisse evakueerunud tegevuskunstifestival Open Art Performance Festival toimuski sel aastal hoopis Berliinis ja Diverse Universe raames Pärnus. Osalesid Chen Jin, Yifei Hu, Xiang Yurong, (Hiina) Andrew Lam ning To Yeuk (Hong Kong) ja Noah Ng (Macau). Aasialaste minimalistlikke etteasteid vaadates saame aru, kui tugev on ametliku keelamise mõju ühiskonnas - see on tekitanud selle tegevuskustivaldkonna täieliku mütologiseerumise, tõstnud selle tänavaprügist jumalikesse kõrgustesse ja seda just teisitimõtlejate hulgas.

Just tänu ärakeelamisele on see kunstivorm ülimalt populaarne ja massidele saatanlikult huvitav. Kunstnikud on Hiinas ühiskonnast eraldatud kui plahvatusohtlik element,seetõttu elavad nad seal, erilistes kommuunides-inkubaatorites, nagu näiteks Pekingi välispiiril, 7 ringi äärealal Songzhuang Art Village’sse on riigiaparatuur mitu tuhat kunstnikku oma valvsa silma alla koondanud. Pekingi välispiiril, 7 ringi äärealal Songzhuang Art Village’sse on riigiaparatuuri poolt mitu tuhat kunstnikku oma valvsa silma alla koondanud, sealhulgas Chen Jin ja Yifei Hu.

Armastuse ääreladel



Endla teatris osales performancega Ieva Naglina - "Nagu Läti luuletaja Janis Rokpelnis on öelnud: "Armastusel puuduvad eeslinnad": "Mõnikord on meil tunne, et meie ümbritsev maailm on väga materialistlik, et tunnetele ja emotsioonidele pole ruumi. Seekord tahame olla väga isiklikud ja rääkida intiimsusest, suhetest ja muudest ehk ebamugavatest teemadest. Me tahame meenutada, et maailma keskmes on inimene ja võib-olla peamine küsimus on: kuidas sa end tunned? Kui illusioon on füüsiline nähtus, siis pettekujutus puudutab vaimset aspekti. Illusiooni ja pettekujutuse erinevus seisneb uskuja tunnetuses ja mõistuses jõuda äratundmiseni, provotseerida mõnd mälestust, tekitada arutelu või teha nalja, kuid vaieldamatuks diskuteerimiskohaks siinkohal on inimese üldine konditsioon ning ihalus ülima järgi."

Beate Linne struktureeritud maailm



Beate Linne uurib elu põhiküsimusi ja tema etendused testivad sageli kehalisi ja vaimseid piire, seades kahtluse alla sotsiaalsed käitumisviisid ja -normid. Kasutades oma keha jõuliste ja eluliste kujundite loomiseks, näeb Linne oma esitust kui võimalust väljendada end pidevas dialoogis keha- ja mõttevabaduse ideedega. See ei tähenda konkreetsete vastuste esitamist aktuaalsetele sotsiaalsetele ja poliitilistele teemadele, vaid pigem aktiveerib pealtvaataja oma tõlgenduste leidmiseks, algatades alternatiivseid ja julgeid mõtlemisprotsesse. Tema performance Pärnu Kunstnike Maja galeriis oli festivali üks tipphetki, konsentreeritus ja vormi täiuslikkus oli viidud maksimumini.