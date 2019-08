PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 19. august 

Mida paremini suudad uuendustega kohaneda, seda edukam ja õnnelikum olla saad. Selge see, et sa armastad mugavust, aga muudatuste sisse viimine võib elukvaliteeti parandada.

Olukorrad muutuvad üleöö, võimalik, et üsna ootamatus suunas. Elul on sulle üllatusi varuks. Pead end kokku võtma, et uute olukordadega harjuda, et uusi inimesi tundma õppida.