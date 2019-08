Elu Käparahvas ja vabatahtlikud päästjad kinkisid isata lastele elamusrohke päeva Katrin Helend-Aaviku , täna, 16:17 Jaga: M

Isata laste päev Hara sadamas. Veepäästekoer on just täitnud oma ülesande ja aidanud uppuja rollis olnud poisi kaldale tuua. Foto: Teet Malsroos

"Too! Ümber! Kaldale!" hüüavad treenerid veepäästekoertele käsklusi. Viisteist last koos emadega vaatavad saavad põnevil pilkudega päästevarustusega koera, kes "uppuja" poole ujub. Hara rannas on meelolukas päev üksikvanemaga perede lastele, kus ühing "Märjad käpad" ja Juminda vabatahtlikud päästjad tutvustavad oma tööd.