Inimesed HÕISSA PULMAD! Näitleja Maarja Mitt sõudis abielu randa Toimetas Andra Nõlvak , täna, 10:50 Jaga: M

Maarja Mitt Foto: Erki Pärnaku

Vabakutseline näitleja Maarja Mitt on koos oma kaaslase Andre Picheniga abielu randa sõudnud. Sotsiaalmeedias jagatud pulmapildid annavad aimu, et loomeinimestele omaselt on ka pulmapidu peetud kergelt boheemlasliku õhustikus.