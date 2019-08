PILDID | Staarkunstnik Jüri Arrak käis koos oma noore elukaaslasega uudistamas kunstinäitust, mis on alla 18-aastastele keelatud 

Kate Lyddoni ja Angela Maasalu näitus „Throbwerk“ Tallinna kunstihoones Foto: Viktor Burkivski

Tallinna Kunstihoones on alates 17. augustist avatud Kate Lyddoni ja Angela Maasalu näitus „Throbwerk“, mille kohalolu on ühtaegu kehaline – mitte kõrvalt vaatav, vaid tugevaile tunnetele reageeriv – ja häälekas – mitte sosistav. Olles valus, naljakas, poeetiline ja julm, osutab see kunstnikuks olemise ühele võimalusele tänapäeva ühiskonnas.

Kate Lyddoni ja Angela Maasalu näitus „Throbwerk“ Tallinna kunstihoones Foto: Viktor Burkivski

Kate Lyddoni ja Angela Maasalu näitus „Throbwerk“ Tallinna kunstihoones Foto: Viktor Burkivski

Füüsilisest emotsionaalseni osutavad Lyddoni ja Maasalu figuratiivsed teosed erinevale tegevusele, mis traditsiooniliselt on naiste kogemust määranud. Aga ka sellele, kuidas kapitalism on sundinud naised sünnitajateks ja kannatajateks, pannud neid palgatöö pärast ebakindlasse olukorda. See, mis on tehtud tähtsusetuks ja nähtamatuks, see, mis on maha vaikitud, on hoolitsuse ja armastuse „töö“.