GALERII | Kantrifestival Mulgimaa rantšos: kes suudab juua kiiremini liitri sooja piima? 

Kolmandaks võistlusülesandeks on kantrikaraoke laulmine. Sedapuhku valgus saloon aga nii rahvast täis, et sinna oli end keeruline pressidagi. Nüüd tuli võistlustulle asuda paaridena: loosiga pandi kokku üks kantrimees- ja naine ning juhuse tahtel valiti ka lugu. Kuigi tuleb tunnistada, et ühtegi hõbehäälset laululindu kandidaatide seas polnud, tundus rahvas nautivat kõiki etteasteid.

„Mulle meeldivad sellised võistlused, mis on toredad ja lõbusad, pakuvad natukene väljakutset ja hingevärinat,“ põhjendab Maret, kes samuti võistlustest osa võttis. Küsimusele, mis on olnud enne viimast ala tema jaoks kõige raskem, vastab ta hetkegi mõtlemata: „Arvasin, et minu jaoks on kõige lihtsam piima joomine, sest mulle maitseb piim ja ma olen hästi kiire jooja, aga tegelikult tuli välja, et ma jäin viimaseks, mis on küll ka täiesti okei. Eks see vale tehnika oli - ma hingasin vahepeal küll, aga ma ei võtnud kordagi pakki suu pealt ära,“ mõtiskleb ta.