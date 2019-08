EKSKLUSIIVGALERII | Kristina Viirpalu pulmapeost: pruudiröövi ei toimunud, selle välistasime kohe

„Kui ma klientidele midagi loon, näen alati kõrvalt, aga ennast on kõrvalt keerulisem vaadata. Seetõttu on ka endale raskem teha,“ tunnistab Viirpalu. „Aga ma loodan, et tulemus tuli väga hästi välja,“ loodab ta, tõdedes, et ise jäi ta endaga rahule.