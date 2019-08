EKSKLUSIIVGALERII | Kristina Viirpalu ja Even Tudeberg vandusid Otepää kirikus teineteisele igavest truudust 

Pärast laulatust heitis Even oma pead katnud lehtedest pärja rahvasse ja hõikas: "Hoidke ja armastage oma naisi!"

Pulmas oli ka ärimees Jaan Toots, kelle jaoks see nädalavahetus on iseäranis pulmaderohke - reedel abiellus tema poeg Rihard Toots Jaani kirikus oma armsama Sandra Ojapervega.

"Tegemist ei ole väga suure peoga, kutsutud on eelkõige head sõbrad ja lähedased inimesed," pajatas Even hiljutisel Estonia restorani sügishooaja avapeol Õhtulehele. "Pulmad oleme otsustanud korraldada Otepää lähistel, meie armsas suvekodus."

Oma imekauni pruutkleidi disainis Kristina ise. "Kristina valis hiljuti mulle välja kaks uhket ülikonda, kuid ma ei teagi, kas need üldse tema kauni kleidi kõrvale passivadki. Ilmselt astun altari ette alasti, peas vaid karikakardest pärg," lisas peigmees naljatades.

Kristina kaotas abikaasa kuus aastat tagasi suvel, kui tema kaasa ja laste isa Raimo Raudvee suri. Haapsalust pärit ärimehe surma põhjus on siiani selgusetu – 46aastane mees leiti Stockholmi sadamakailt 2013. aasta 3. augustil, kui ta oli Kristina ja nende kahe ühise pojaga puhkusereisil Rootsis.

"Meid seovad ühised huvid spordi ja kultuuri vastu," teatas Even toona Õhtulehele, et nad olid peole mõlemad kutsutud ja otsustasid koos ka sinna minna. "Imelik oleks ka kui ma meestega väljas käiksin, mis?" vastas ta küsimusele, kas nad on Kristinaga paar, küsimusega.