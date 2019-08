Läheb abiellumiseks? Brigitte Susanne Hunt püüdis pulmas pruudikimbu 

Instagrami story's kirjutas Brigitte, et tema kallimal Ronil on nüüd 364 päeva aega, et naine ära võtta. Hunt tunnistas Kroonikale, et selliseid otsuseid teeb siiski kaasa ise ja survestamine ei aita. "Ron on nii kange, et teda küll keegi või miski survestama ei hakka. Ta kingib sõrmuse siis, kui tema tahab, mitte kui teised tahavad."