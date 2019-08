Nicki Minaj vahetas sotsiaalmeedias nime, andes mõista, et on abiellunud? 

Nicki rääkis, et nad andsid sisse taotluse abiellumiseks ja sellest alates on neil 90 päeva aega abielluda. "See oi umbes nädal tagasi, seega on meil aega umbes 80 päeva," ütles naine juunis.

Kuna Minaj on hõivatud oma uue albumi tegemisega, ütles ta, et lükkab pulmi edasi. "Abiellun enne oma uut albumit, kuid pulmi peame pärast albumi ilmumist," ütles Minaj ja kinnitas, et kindlasti abielluvad nad enne, kui 90 päeva täis saab.



Paarike kohtus kuuldavasti siis, kui Nicki oli teismeline, kuid romantiliseks läks asi alles täiskasvanueas. Nickit on mehega kurameerimise eest kritiseeritud, kuna Kenneth on süüdi mõistetud tapmise ja seksuaalkuriteo eest. Kenneth veetis mõrva eest trellide taga seitse aastat. Mees lasi 2002. aastal Queensis ühe mehe maha. Aastal 1995 mõisteti ta süüdi 16aastase tüdruku vägistamiskatses.