Eesti esimene seksiõpik: ära aja liialt lõbu taga! 

„Kui loomulikku kokkusaamist uuesti korratakse enne, kui esimene väsimusaeg sai lahkuda, siis saavad närvid üleliiga ärritatud ning selle järele käib närvide nõtrus ja haigeksjäämine,“ hoiatab kirjatöö liigse lõbutsemise eest, olles enne kinnitanud siiski, et kui mees loomulikku kokkusaamist nõuab, siis ei tohi naine mitte keelduda ja seda enda alandamiseks ja häbistamiseks pidada. „Ta püüdku ikka oma mehe kodust elu lõbusaks ja armsaks muuta, et mehe juures mingisugune võõritiarvamine ei peaks juurduma, sest mees on kergesti valmis teistele radadele astuma!“

Kirjatöö väitel on nimelt meestel suurem tahtmine oma lõbu taga ajada. „Tema armastab meeleliselt ja otsustavalt oma naise kauni keha omanduse üle. Teisiti on asi naise juures. Tema meelelised ihad on vähemad kui mehel, sest tema ei otsi mitte, vaid laseb ennast otsida. Sellegipärast täidavad sugulised küsimused tema hingeelu enam kui mehel. Õige naine armastab terve hingega,“ nendivad autorid. „Loomulik armastus ei ole üksi hingeline tundmus. Tema juurdub inimeste ihade sees. Täisealiseks saanud inimese peasoov seisab selles, et oma kallimaga jäädavalt ühes olla ja temaga looduse seaduse järgi elada.

“Kuid enne abiellu heitmist on vaja veel endale sobiv kaasa valida, kellesse armuda. Sedagi kunsti on raamatuke õpetamas. Eeskätt peab vanus klappima. Õrnemal sool olgu sobiv aeg abiellu heita 18–20, meestel 20–25 aastat.

„Noor neiu valigu endale keskmise kasvuga ja tugevate musklitega mees abikaasaks. Pikal, kuivetanud mehel ei ole suurt sugutamise jõudu, sünnitavad ka harva vaimurikkaid lapsi. Paksu ruuge juustega ja ilusa palehabemega, tihedate kulmukarvadega, ümmarguse paksu lõua ja täielise palega mees on terve ja mõistliku laste sünnitajaks kõlbulik. Pikemalt vaadaku naesterahvas abikaasa valimise juures elava, tuliste silmade, punaste huulte, vaimurikka näo, kõrge rinna, paraja pikkusega kaela, tugevate laiade õlgade, tugevate käte ja ümmarguse kõhu peale, mis head seedimist tunnistust. Tore seis, uhke, vaba käik, kergus kõigis kehaliikmetes isegi raske töö juures annavad kõigi organite tublidusest õiget tunnistust. Liiga paksud mehed on harva üsna terved ja tugevad, iseäranis kui nad raskemeelse loomuga on. Erga loomuga mehed on väga tulised armastajad, nendel on punane näokarv, elavus kõigis liikmetes, vaimurikas mõistus ja lõbus meel, aga nad on ka kergemeelsed ja lõbuotsijad. Pruunijuukselised mehed on armukadedad, isemeelsed, auahned ja armastavad raamatute kallal uurimist. Aga kõige vähem kõlbavad valgejuukselised mehed ihuliku jõu poolest heaks abieluseltsiliseks.“

Kuidas leida õige naine

„Suurte peadega naised on valitsushimulised, sellepärast valitagu neiu, kellel paksud, pikad ja pehmed juuksed on. Niisugustel naistel on pehmus tugevusega ühendatud. Ilusa kullakarvajuukselise naise peaomadused on teadusearmastus ja truudus. Ruuged ja mustad juuksed avaldavad kärmust ja elavust, aga sellevastu on pruunijuukselised taltsutamatud ja kisuvad mehe püksid oma jalga. Punasejuukselised naised ei ole mitte ilusa laste sünnitamiseks kohased. Silm on hinge peegel. Sellepärast vaadatagu hästi elava, vaimurikka ja ühtlasi õrnalt vaatava silma peale. Naised ja neiud, kellel sinised rõngad silmade ümber, on sagedaste sisemisest kurbusest vaevatud ja suguhimulised. Ilusal naisel peab väike roosipunane suu olema, kahvatud huuled on nõrga tervise märgid. Habemega naised peavad väga suguhimulised olema ja ei ole neil seda pehmet loomust, mis naiste ülem ehe on. Naisterahva piklik-ümmargune nägu on ilu peatingimus, pikk ja liiga ette tungiv lõug rikub naise ilu nagu ka pikk kael. Kitsa rinnaga ja kitsate ehk peenikeste niuetega naine ei sünnita mitte ilusaid lapsi. Valitagu omale sirge, ümmarguse kehaga, laiade niuetega, tugevate kintsudega, täielike nisadega ja ilusate ümarate käsivartega naine eluseltsiliseks. Ta ei tohi suur olla. Keskmise kasvuga naisterahvas on kõige parem. Ühtlasi tuleb ka naise hingeomadusi tähele panna.

